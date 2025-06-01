10 книг-антиутопий, открывающих мир с другой стороны

Интереснее всего их читать параллельно или подряд, как два антипода, чтобы иметь возможность сравнивать две картины будущего и уметь решить для себя, какая же из них правдоподобнее: избыток ненужной информации или полная изоляция? Тотальный контроль человека или принесение ему в дар мнимой свободы?Если же эти столпы антиутопий для вас пройденный этап, то движемся дальше.