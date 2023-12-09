Замглавы гимназии в Брянске, где произошла стрельба, задержана

В гимназии в день трагедии отсутствовали металлодетекторы.Pr Scr t.me/su_skr32--> В Брянске правоохранительные органы задержали заместителя главы гимназии №5 Ларису Католикову по подозрению в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц.