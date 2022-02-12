Cооснователь «Миража» Александр Букреев вышел из тюрьмы и требует права на группу

Продюсер подал иск к композитору Андрею Литягину.Продюсер подал иск к композитору Андрею Литягину.Несколько дней назад на свободу вышел сооснователь легендарного «Миража» Александр Букреев, который занимался всеми финансовыми вопросами в коллективе.