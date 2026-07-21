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Metro Москва

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Было подозрение на перелом рёбер: барабанщик – о тяготах и опасностях профессии

Было подозрение на перелом рёбер: барабанщик – о тяготах и опасностях профессии

Барабанщик Виктор Волков (Электроник) рассказал о своей профессии: о том, какие задачи стоят перед барабанщиком, с какими трудностями он сталкивается, как совмещает музыку с основной работой и почему важно выступать с полной отдачей, даже когда больно.

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