Снайперская артиллерия на Харьковском направлении: как работает новейшая самоходная установка, которая ювелирно поражает противника

Военкор Александр Коц рассказывает, как работает снайперская артиллерия на Харьковском направлении Александр КОЦСегодня 255 прочитали - Все детство тут в походы ходили, - ностальгирует выросший в Белгороде коллега Женя Поддубный, пока мы топаем по лесу за широкой спиной в бронежилете.
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