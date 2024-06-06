Снайперская артиллерия на Харьковском направлении: как работает новейшая самоходная установка, которая ювелирно поражает противника

Военкор Александр Коц рассказывает, как работает снайперская артиллерия на Харьковском направлении Александр КОЦСегодня 255 прочитали - Все детство тут в походы ходили, - ностальгирует выросший в Белгороде коллега Женя Поддубный, пока мы топаем по лесу за широкой спиной в бронежилете.