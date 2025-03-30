Буддистский монах призвал власти Китая признать реинкарнацию Далай-ламы

Правительство Китая должно признать реинкарнацию Далай-ламы, чтобы соответствовать исторической традиции и закону республики, заявил заместитель исполнительного директора Комитета управления храма Джоканг в Лхасе, монах Ла Ба 30 марта в беседе с журналистами на территории тибетского храма.