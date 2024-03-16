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Под Чуркинским монастырём в Астраханской области обнаружили «станцию метро» и 13 огромных тоннелей

Под Чуркинским монастырём в Астраханской области обнаружили «станцию метро» и 13 огромных тоннелей

Под Чуркинским монастырём в Астраханской области обнаружили «станцию метро» и 13 огромных тоннелей Алиса БронскаяПод Чуркинским монастырем в Астраханской области специалисты обнаружили 14 больших тоннелей, среди которых выделяется одна рукотворная полость, сравнимая по размерам со станцией метро.

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