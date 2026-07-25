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Царьград

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ЦБ неожиданно снизил ключевую ставку до 14%: аналитики промахнулись

ЦБ неожиданно снизил ключевую ставку до 14%: аналитики промахнулись

Банк России преподнес рынку настоящий сюрприз, опустив ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых по итогам заседания совета директоров 24 июля.

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