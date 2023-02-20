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Тушей свиньи и гусями хотел откупиться от полиции «черный лесоруб»

Тушей свиньи и гусями хотел откупиться от полиции «черный лесоруб»

Перед судом предстанет житель Новосибирской области за попытку дать взятку полицейскому. Мужчину обвинили в незаконном спиле 23 сосен, на это он предложил полицейскому за освобождение от преследования сто тысяч рублей, тушу свиньи и двух гусей.

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