Тушей свиньи и гусями хотел откупиться от полиции «черный лесоруб»

Перед судом предстанет житель Новосибирской области за попытку дать взятку полицейскому. Мужчину обвинили в незаконном спиле 23 сосен, на это он предложил полицейскому за освобождение от преследования сто тысяч рублей, тушу свиньи и двух гусей.