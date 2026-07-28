Друзья
БлогПравилаСтихипутешествияСказочнаяНеллиН-книгиюмор
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Друзья

10 503 подписчика

В «Апраксином дворе» в С-Петербурге откопали подземные этажи. Или это все же подвалы?

В «Апраксином дворе» в С-Петербурге откопали подземные этажи. Или это все же подвалы?

В «Апраксином дворе» в С-Петербурге откопали подземные этажи. Или это все же подвалы? В центральной части Санкт-Петербурга между Садовой улицей, Апраксиным переулком, набережной реки Фонтанки и улицей Ломоносова находится комплекс зданий с названием «Апраксин двор».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии