В «Апраксином дворе» в С-Петербурге откопали подземные этажи. Или это все же подвалы? В центральной части Санкт-Петербурга между Садовой улицей, Апраксиным переулком, набережной реки Фонтанки и улицей Ломоносова находится комплекс зданий с названием «Апраксин двор».
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