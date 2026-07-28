В «Апраксином дворе» в С-Петербурге откопали подземные этажи. Или это все же подвалы? В центральной части Санкт-Петербурга между Садовой улицей, Апраксиным переулком, набережной реки Фонтанки и улицей Ломоносова находится комплекс зданий с названием «Апраксин двор».