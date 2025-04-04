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Водитель Toyota Harier насмерть сбил пожилого пешехода в Купинском районе

Водитель Toyota Harier насмерть сбил пожилого пешехода в Купинском районе

ДТП со смертельным исходом произошло 2 апреля в Купинском районе. Пьяный водитель сбил пешехода. «2 апреля около 22:10 мужчина 1989 года рождения в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Toyota Harier», двигался по улице Рыбзаводская деревни Шаитик и у дома 18 совершил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части», – сообщили в ГАИ по региону.

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