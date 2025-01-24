Bloomberg: в ЕС добиваются от Трампа обязательств по отправке войск на Украину

Чиновники Евросоюза пытаются добиться от США принятия на себя обязательств по участию в отправке войск на Украину в рамках возможной миссии после урегулирования конфликта, несмотря на противодействие главы Белого дома Дональда Трампа.
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