Трамп и Нетаньяху обсудили возможность новой операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и возможность проведения новой масштабной операции против Ирана до выборов в обеих странах.
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