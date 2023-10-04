Экс-хавбек Кевин-Принс Боатенг считает, что тренер тен Хаг должен уйти из "МЮ"

Бывший футболист "Барселоны", "Герты" и ряда других клубов Кевин-Принс Боатенг в видео на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents FIVE выразил мнение, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг должен покинуть свой пост.
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