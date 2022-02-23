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Врач Павлова порекомендовала отказаться от занятий спортом после контакта с зараженным COVID-19

Врач Павлова порекомендовала отказаться от занятий спортом после контакта с зараженным COVID-19

Кандидат медицинских наук Зухра Павлова в среду, 23 февраля, в рамках беседы с журналистами рассказала о "самом плохом", что можно сделать для организма, после контакта с зараженным COVID-19.

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