Токсиколог Минздрава РТ: Польза бокала вина – миф, безопасной дозы алкоголя нет

Безопасных доз алкоголя не существует, а версия о том, что бокал вина приносит пользу – миф. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», приуроченной к Неделе профилактики заболеваний печени, рассказала главный внештатный специалист – токсиколог Минздрава Татарстана, заведующая отделением токсикологии Городской клинической больницы №7 им.
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