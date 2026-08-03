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Татар-информ

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Токсиколог Минздрава РТ: Польза бокала вина – миф, безопасной дозы алкоголя нет

Токсиколог Минздрава РТ: Польза бокала вина – миф, безопасной дозы алкоголя нет

Безопасных доз алкоголя не существует, а версия о том, что бокал вина приносит пользу – миф. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», приуроченной к Неделе профилактики заболеваний печени, рассказала главный внештатный специалист – токсиколог Минздрава Татарстана, заведующая отделением токсикологии Городской клинической больницы №7 им.

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