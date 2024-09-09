Скандал с увольнением инспектора Гусева в Новосибирске прокомментировали активисты «Русского марша»

Громкая история с инспектором Гусевым получила продолжение в Новосибирске. Сотруднику дорожной полиции, несмотря на все усилия общественников и обещанное покровительство силовиков, все-таки пришлось оставить свою должность.
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