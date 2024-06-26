Новая онлайн-услуга для записи детей на медкомиссию появилась в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области появился новый сервис. Теперь там можно оформить запись на консультацию или заключение психолого-медико-педагогической комиссии, о чем рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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