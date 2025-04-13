Евросоюз пытается перейти от повышенных пошлин к минимально допустимому ур...

Евросоюз пытается перейти от повышенных пошлин к минимально допустимому уровню цен при импорте китайских электромобилейПовышенные пошлины на китайские электромобили, которые начали действовать в Евросоюзе по итогам антимонопольного расследования, увеличивают стоимость машин некоторых марок при ввозе в регион на 45 %.
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