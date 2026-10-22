Русь Несгибаемая Изображение сгенерировано нейросетью Алиса В подмосковном Фрязино семья 19-летней пациентки добивается завершения расследования уголовного дела против врача-анестезиолога-реаниматолога Мухаммадрауфа Шарипова.
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Хотелось бы так же узнать от минобразования, сколько за счет российского бюджета принято на учебу в медвузы выходцев из среднеазиатских стран. Ни в одной стране мира ему бы не дали уехать Надо запретить приезжим работать в медицине!
Недавно зам министра высшего образования с радостью отрапортовала, что за счет госбюджета в вузы принято 420 тысяч иностранных студентов. Не исключено, что большинство из них являются таджиками, узбеками, киргизами. Начальники, видимо, решили подойти к проблеме нежелательных для народа гастербайтеров с другой стороны. Раз вы не хотите таксистов, курьеров, торговцев, складских работников, то получите прорву студентов-халявщиков. А коренные россияне пусть заплатят за учебу сотнями тысяч рубликов. То есть оплатят за себя и за понаехавших исламистов. При этом сомнительно, что сотни тысяч новоиспеченных уедут в свои государства. С помощью диаспор-ОПГ они наверняка осядут в нашей стране. И станут не нашей "мягкой силой" за рубежом, а силой иностранных государств и диаспор-ОПГ уже в нашей стране. Т.е. пятой колонной исламистов.
Что это в больнице во Фрязино такие "защитнички". Сами такие же кишлачники?
А русские врачи - все высококлассные специалисты. Зайдешь, раз в год в свою поликлинику, и "глаза бы мои её не видели, ещё год".
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
Дожили :: приходишь в районную поликлинику , а там вместо родной Мариванны на двери кабинета написано : терепевт Нахира Заебекова . Всё, Слава Единой России -будь они все прокляты !
Ну, когда ночью, в палату, пришёл врач Мухаммадрауф Шарипов , тут уж трудно куда-то деться.
А вот в жизни...
Я больше никогда, нет, не так - НИКОГДА не пойду на приём к какому-нибудь Абдулло или Фархаду.
Брезгаю.
Совсем недавно ещё такого не было.
Но азиаты сделали всё, чтоб им не только перестали доверять, но именно брезговали.
Что в шаурмячной, что курьеров, что таксистов.
Ну и ЦИПСО с гадящей агличанкой и Скабеевы с Соловьёвыми конечно постарались.
Каждый день читаю информацию про этих мигрантских тварей, которые заполонили нашу Россию. Такое ощущение что против нас коренного населения ведётся война на истребление! Эти твари из-за попустительства Гаранта и его приспешников совсем Оборзели и уже чувствуют себя хозяевами нашей Родины! До коле Мы будем их терпеть? Пора очистить нашу Россию от этой мигрантской мерзости навсегда и закрыть для этих тварей границу, пусть развивают свои кишлаки! Чемодан-вокзал-кишлак! За Россию без мигрантов!