В Венгрии заявили о превращении Евросоюза в диктаторскую империю

Возможное лишение Венгрии права голоса Совете Евросоюза (ЕС) из-за блокировки выделения Украине 50 миллиардов евро является неприемлемым, заявил в беседе с "Известиями" депутат Национального собрания Венгрии, лидер правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии