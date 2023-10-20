Politico: демократ Филлипс заявил о готовности выдвинуться на пост президента США

Конгрессмен-демократ Дин Филлипс, один из основателей компании по производству мороженого-джелато Talenti Gelato, дал понять коллегам по палате представителей, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США, сообщает Politico.
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