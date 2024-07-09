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Сестру Меладзе призвали проверить на нарушение российского законодательства

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить контракт продюсера Лианы Меладзе на нарушение федерального закона 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами….

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