Боррель: Запад не может защитить Украину от беспилотников, как Израиль

Запад не может оказать Украине такую же помощь в борьбе с беспилотниками, как Израилю. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозепп Боррель по итогам видеоконференции министров иностранных дел стран Евросоюза.
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