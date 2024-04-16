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Боррель: Запад не может защитить Украину от беспилотников, как Израиль

Боррель: Запад не может защитить Украину от беспилотников, как Израиль

Запад не может оказать Украине такую же помощь в борьбе с беспилотниками, как Израилю. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозепп Боррель по итогам видеоконференции министров иностранных дел стран Евросоюза.

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