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Хотите анекдот в стиле "колобок повесился"?

Хотите анекдот в стиле "колобок повесился"?

Американцы Америку открыли. А если серьезно, то, похоже, что уже даже в Вашингтоне начали осознавать, что накрутили и намутили с санкциями и, как говорится, чуток переборщили.

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