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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сперцян о гонке в РПЛ: «У «Краснодара» есть цель, мечта. У нас очень сильная команда, нам все по силам» 

— Можно ли сказать, что в последних двух сезонах у нас действительно есть интрига? — Да, конечно. Всегда говорил о том, что футбол поменялся, со всеми играть тяжело.

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