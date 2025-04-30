РИА: ущерб от взрыва в ЖК «Алые паруса» оценили в 8 млрд рублей

Взрыв в жилищном комплексе «Алые паруса» принес разрушений на сумму около 8 миллиардов рублей.Ущерб от взрыва в жилищном комплексе «Алые паруса» в Москве оценивается примерно в 8 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.