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Царьград

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РИА: ущерб от взрыва в ЖК «Алые паруса» оценили в 8 млрд рублей

РИА: ущерб от взрыва в ЖК «Алые паруса» оценили в 8 млрд рублей

Взрыв в жилищном комплексе «Алые паруса» принес разрушений на сумму около 8 миллиардов рублей.Ущерб от взрыва в жилищном комплексе «Алые паруса» в Москве оценивается примерно в 8 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
С цифирью определитесь! 8 лярдов чуть-чуть больше 8 лимонов.
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13 час.
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