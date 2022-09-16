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В Европе растут продажи автомобилей

В Европе растут продажи автомобилей

В Европе выросли объемы продаж на автомобильном рынке. Показатель увеличился в августе на 4,4% после тринадцати месяцев спада, сообщила Европейская ассоциация производителей (ACEA) в пятницу.

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