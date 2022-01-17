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Боррель: Россия не хочет видеть ЕС как политического актера на международной сцене

Боррель: Россия не хочет видеть ЕС как политического актера на международной сцене

Власти РФ не желают видеть Евросоюз в качестве политического актера на международной сцене, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по безопасности и обороне.

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