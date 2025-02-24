Akşam: Зеленский может попросить убежища в Турции

На фоне прекращения военной поддержки со стороны Запада и возможной угрозы государственного переворота на Украине Владимир Зеленский может вскоре обратиться за убежищем в Турции, предполагает обозреватель турецкой газеты Akşam Эрай Гюлчюлер.