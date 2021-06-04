Путин о вакцинации "Спутником V": ни одного летального исхода, но один побочный эффект

После прививки у 10% людей на несколько часов поднимается температура. «Это все побочные явления», рассказал президент России Владимир Путин в пятницу, 5 июня, на встрече с журналистами в рамках Петербургского международного экономического форума.
После прививки у 10% людей на несколько часов поднимается температура. «Это все побочные явления», рассказал президент России Владимир Путин в пятницу, 5 июня, на встрече с журналистами в рамках Петербургского международного экономического форума.
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