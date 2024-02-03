СТОП_НАРКОТИКИ В жилище семейной пары изъято около полукилограмма психотропа ...

Forwarded From Милиция Беларуси. Мы - НА СТРАЖЕ#СТОП_НАРКОТИКИВ жилище семейной пары изъято около полукилограмма психотропаСотрудники УВД Витебщины совместно с коллегами из Полоцкого РОВД при силовой поддержке ОМОНа задержали супругов, занимавшихся распространением особо опасного вещества мефедрон.