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UBS одержал частичную победу над швейцарскими властями в вопросе требований к капиталу

Швейцарский парламент может смягчить новые требования к капиталу UBS, введение которых обсуждается уже более трех лет, с момента краха Credit Suisse, сообщает Bloomberg.

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