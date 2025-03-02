Авито запустил экспресс-доставку цветов

Классифайд сообщил о запуске новой услуги — доставке букетов через курьеров. Логистику обеспечивают Авито Доставка в сотрудничестве с Яндекс Доставкой, а также продавцы, готовые привезти заказ своими силами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии