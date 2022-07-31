Количество пострадавших при ударе беспилотника ВСУ по штабу Черноморского флота увеличилось до шести

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил утром в воскресенье, 31 июля, что количество пострадавших при атаке беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе увеличилось до шести.
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