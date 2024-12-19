В Германии оценили объем поставок оружия Киеву за 2024 год

Берлин в этом году одобрил поставку вооружений на Украину на сумму около €8,1 млрд. Это составляет больше половины годового экспорта вооружений из Германии и почти вдвое больше прошлогодних поставок Киеву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии