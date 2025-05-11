Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 334 подписчика

Путин предложил прямые переговоры с Украиной 15 мая

Путин предложил прямые переговоры с Украиной 15 мая

Путин предложил прямые переговоры с Украиной 15 маяНочью Путин отбил подачу глобалистов выдвинувших России очередной ультиматум - "соглашайтесь на 30дневное перемирие на наших условиях, а не то будут санкции и все такое".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх