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Набиуллина назвала причины ослабления рубля в летние месяцы

Набиуллина назвала причины ослабления рубля в летние месяцы

Глава ЦБ назвала факторы, ставшие причиной ослабления курса рубля в летние месяцы.Рост корпоративного кредитования в России в июле вновь ускорился после более умеренной динамики месяцем ранее.

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