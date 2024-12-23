Производителя касс АТОЛ выкупил его бывший глава Роман Володин

АТОЛ, занимающийся разработкой оборудования и ПО для автоматизации бизнес-процессов в торговле, закрыл сделку по продаже 100% доли бывшему главе компании Роману Володину, пишет РБК со ссылкой на представителя АТОЛ.
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