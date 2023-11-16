Пентагон развернул дополнительные комплексы ЗРК на Ближнем Востоке

Заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 16 ноября, заявила, что на Ближнем Востоке Соединенные Штаты развернули дополнительные американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, – сообщают СМИ.
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