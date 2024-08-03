Агата Муцениеце после суда с Павлом Прилучным купила брендовую сумку за сотни тысяч рублей

Актриса признается, что ей было непривычно тратить столько денег, но хотелось побаловать себя Российская актриса Агата Муцениеце решила побаловать себя после судебного процесса с бывшим мужем, Павлом Прилучным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии