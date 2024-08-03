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Петербургский дневник

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Агата Муцениеце после суда с Павлом Прилучным купила брендовую сумку за сотни тысяч рублей

Агата Муцениеце после суда с Павлом Прилучным купила брендовую сумку за сотни тысяч рублей

Актриса признается, что ей было непривычно тратить столько денег, но хотелось побаловать себя Российская актриса Агата Муцениеце решила побаловать себя после судебного процесса с бывшим мужем, Павлом Прилучным.

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