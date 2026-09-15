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Названы 50 лучших отелей мира в 2026 году по версии премии The 50

Названы 50 лучших отелей мира в 2026 году по версии премии The 50

В Париже на церемонии вручения премии The 50 назвали лучшие отельные проекты года. На первой строчке рейтинга The 50 Best Hotels, как и в 2025 году, оказался отель Rosewood Hong Kong в Гонконге.

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