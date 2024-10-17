МРОТ повысят, а чайлдфри начнут штрафовать: какие законы приняла Госдума

Госдума 17 октября в первом чтении приняла ряд законов, напрямую влияющих на жизнь россиян. В частности, приняты законопроекты о штрафах за пропаганду идеологии чайлдфри (осознанный отказ от детей), а также о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).