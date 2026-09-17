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Совет по дому

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Тот самый «столовский» рецепт из 80-х: добавляю 2 ложки майонеза в дрожжевое тесто и жарю сочные пирожки

Тот самый «столовский» рецепт из 80-х: добавляю 2 ложки майонеза в дрожжевое тесто и жарю сочные пирожки

Пирожки с мясом входят в категорию той самой аппетитной домашней выпечки с румяной корочкой и ароматной начинкой.

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