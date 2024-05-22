Более 90 процентов ударов по Крыму и Краснодарскому краю следовали после появления разведывательной авиации НАТО над севером и востоком Чёрного моря

Мониторинг, проведённый в течение как минимум 14 последних месяцев, показывает, что свыше 90 процентов атак на Крымский полуостров и объекты России в Краснодарском крае беспилотниками и ракетами ВСУ осуществляются после того, как в небе над северной и восточной частями Чёрного моря появлялись натовские (чаще всего – американские) разведывательные дроны или самолёты.