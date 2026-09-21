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SPLETNIK

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Бывшая жена Никиты Преснякова снялась в объятиях нового возлюбленного на курорте

Бывшая жена Никиты Преснякова снялась в объятиях нового возлюбленного на курорте

29-летняя экс-супруга Никиты Преснякова, Алёна Краснова, снялась в объятиях нового возлюбленного, 30-летнего предпринимателя Сергея Тюленева, на курорте.

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