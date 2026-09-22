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Газета.ру

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Психолог Никитина: младенцев чаще принимают за девочек из-за образа лица взрослого

Психолог Никитина: младенцев чаще принимают за девочек из-за образа лица взрослого

Различить пол новорожденного по лицу взрослые могут с вероятностью более 50%, однако систематически ошибаются: младенцев с пухлыми щечками и улыбкой почти всегда записывают в девочки.

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