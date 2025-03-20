Роберто Мартинес: «Дуэт Невеша и Витиньи зарождался именно в сборной. Мы видели и чувствовали особенную химию»

Тренер португальцев выразил мнение в преддверии 1-го матча 1/4 финала Лиги наций с Данией, «Мне понравилась игра «ПСЖ» и наших футболистов, но не стоит забывать, что дуэт Невеша и Витиньи зарождался именно в национальной сборной.
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