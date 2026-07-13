Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Получивший удар ножом в сердце российский боец назвал причину прихода на СВО

Получивший удар ножом в сердце российский боец назвал причину прихода на СВО

Российский военнослужащий, боец спецназа «Ахмат» с позывным Соболь рассказал о том, как решился подписать долгосрочный контракт на участие в спецоперации на Украине после того, как ранее получил восемь пуль и удар ножом в сердце.

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