Овечкин спел песню «Матушка» после возвращения в Россию

Анастасия Шубская, жена российского хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашенгтон Кэпиталс» Александра Овечкина, опубликовала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) кадры с празднования пятилетия младшего сына Ильи.
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